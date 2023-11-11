В Италии произошел взрыв в приюте для мигрантов, 12 человек ранены

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Из-за взрыва в центре приема мигрантов в районе Витербо в Италии 12 человек получили ранения. Об этом пишет RaiNews, передает УНН.

Детали

Ночью, около часа ночи, прогремел громкий взрыв в центре приема мигрантов, который расположен в промышленной части города Сан-Лоренцо-Нуово, в районе Витербо. В результате здание разрушено, по меньшей мере 12 человек получили ранения, некоторые из них серьезные – 4 находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, им была оказана немедленная медицинская помощь.

Причины взрыва пока неизвестны. Мэр города Сан-Лоренцо-Нуово Массимо Бамбини сказал, что работает следственная группа.

По сообщениям местных СМИ, префект Витербо активировал муниципальный оперативный центр для координации спасательных операций, пока полиция расследует причины аварии. На месте продолжают работать представители экстренных служб, которые разбирают завалы. Спасатели установили, что людей под завалами нет. Известно, что в центре находилось около 30 человек из стран, которые не входят в ЕС. Все они искали убежища.

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