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"Год назад украинский флаг вернулся в Херсон": Зеленский в фото показал, как это было

"Год назад украинский флаг вернулся в Херсон": Зеленский в фото показал, как это было

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях отметил годовщину деоккупации Херсона, напомнив в фото, как это было, пишет УНН.

Цитата

"Год назад украинский флаг вернулся в Херсон. Мы все хорошо помним этот день, эти эмоции. Как люди встречали наших военных, как радовались взрослые и дети. Большая благодарность каждому из воинов, благодаря которым это стало возможным. Помним обо всех, кто отдал свою жизнь ради будущего нашего государства. Херсон и херсонцы, спасибо за вашу стойкость и веру в Украину! Слава нашим героям! Слава нашему крепкому народу!" - подписал Президент обнародованные фотографии.

Дополнение

Год назад Херсон вернулся под сине-желтый флаг во время деоккупации Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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