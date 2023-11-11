Атака рф на Киевскую область: полиция показала последствия

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Полиция фиксирует последствия сегодняшних вражеских атак на Киевскую область, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

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"Сегодня, 11 ноября, оккупант нанес удары по территории области. Силы противовоздушной обороны эффективно сработали. К сожалению, в результате атаки есть повреждения домов. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

Детали

Как сообщается, на место происшествия прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехническая служба полиции Киевской области. Полицейские осматривают места происшествия и фиксируют последствия вражеского обстрела.

Напомним

В Киевской области в одном из районов две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами, из-за взрывной волны поврежден ряд частных жилых домов, также есть незначительные повреждения одного из предприятий.