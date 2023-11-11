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Винницкий городской совет хочет пропиариться на миллион за сутки

Винницкий городской совет хочет пропиариться на миллион за сутки

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Почти миллион гривен планирует потратить до конца этого года исполком Винницкого городского совета на прямые-студийные эфиры и информационные сюжеты на телевидении. И это при том, что в конце марта этого года Винницкая мэрия уже закупала такие же услуги на аналогичную сумму, пишет УНН.

Телерадиокомпания «Винниччина» стала победителем в безальтернативном тендере на предоставление телевизионных услуг (изготовление и трансляция прямых-студийных эфиров и информационных сюжетов) для Винницкого горсовета. В настоящее время ожидается подписание договора. Ожидаемая стоимость тендера была ровно 1 миллион гривен, однако участник предложил предоставить услуги за 998 тысяч 100 гривен.

За эту сумму, в соответствии с техническим заданием, «Винниччина» должна изготавливать и транслировать прямые-студийные эфиры с участием представителей Винницкого горсовета и его исполнительных органов, при этом хронометраж одного такого информационного материала должен быть от 900 секунд (то есть от 15 мин.), а общий хронометраж всех прямых эфиров не менее 60 тысяч секунд (то есть более 16 часов).

Кроме того, телерадиокомпания должна изготовить и транслировать сюжеты с участием все тех же представителей горсовета – хрономераж одного сюжета от 100 секунд (чуть более полутора минут), а суммарный хронометраж всех сюжетов о чиновниках должен составлять не менее 35 тысяч секунд (то есть почти 10 часов). В целом же винницкие чиновники выкупили более суток эфирного времени. Предоставление услуг начинается с даты подписания и продлится до 31 декабря 2023 года.

Интересно, что в октябре городской совет проводил аналогичный тендер, и торги не состоялись, так как та же компания «Винниччина» не предоставила на тендер все необходимые документы. А еще интереснее, что в марте этого года эта же телерадиокомпания выиграла тендер и подписала с Винницким горсоветом договор о предоставлении аналогичных услуг на сумму 997 тысяч 200 грн. Тогда телерадиокомпания взяла на себя обязательства изготовить и транслировать не менее 50 передач (студийных записей) не менее чем по 20 минут каждая, а также 190 сюжетов не менее чем по 3 минуты каждый. То есть в целом опять же – Винницкая городская рада выкупила более суток эфирного времени. По этому мартовскому тендеру услуги должны были предоставляться с момента подписания договора (28 марта) и до конца 2023 года. Но, видимо, суток для чиновников Винницкой мэрии оказалось мало, и они решили докупить еще времени почти на миллион гривен.

Телерадиокомпания «Винниччина» зарегистрирована в 2004 году в форме общественной организации и, по данным Youcontrol, имеет двух владельцев - Игоря Заворотного и Валентину Маркевич (с сентября 2022 года). Как сообщал сайт «Детектормедиа», «канал имеет бурную историю - он принадлежал сыновьям лидера Коммунистической партии Петра Симоненко, а в 2016 году его якобы купил регионал Владимир Продивус».

«Очевидно, именно с ним был связан в структуре собственности Олег Веретинский (об этом свидетельствуют компании, учредителями которых являются Веретинский и Продивус). В 2022 году Продивус боролся за право остаться главой Федерации бокса Украины, в частности подчеркивая свой патриотизм. Имеет ли он до сих пор влияние на «Винниччину», «Детектору медиа» выяснить не удалось, хотя есть признаки того, что «Киевцивилбуд» и Продивус друг другу не чужие», - писал «Детектормедиа».

Сайт телеканала недоступен - выдает ошибку хостинга, но телеканал имеет свой Youtube. Все тот же «Детектормедиа» не так давно анализировал эфир этого телеканала и заметил, что в эфире отсутствует критика местной власти. Медиааналитики даже обращали внимание на освещение работы межрегионального координационного гуманитарного штаба, возглавляемого Владимиром Гройсманом.

«А потом в эфире появилась тема межрегионального координационного гуманитарного штаба. На связи депутат облсовета, координатор Винницкого штаба, а вопрос о результатах работы начала издалека: «Идея создания штаба принадлежит Владимиру Гройсману, городскому голове Сергею Моргунову и главе облсовета Вячеславу Соколовому» с детальным описанием миссии штаба.

Комментарий длится не менее шести минут без всяких вмешательств ведущей. Тему координационного штаба продолжили и в студии. Чиновник, по сути, повторяет то, что сказала его коллега по совету, подчеркивая: «большая честь, что штаб согласился возглавить премьер-министр с 2016 по 2019 годы Владимир Гройсман», - говорится в материале «Детектормедиа».

УНН уже обращал внимание, что межрегиональный гуманитарный штаб, вероятно, был создан для предоставления Владимиру Гройсману и его команде легальной возможности пиариться на помощи, в частности, военным, которая была закуплена за средства винницкого бюджета.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область
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