Винницкий городской совет хочет пропиариться на миллион за сутки

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Почти миллион гривен планирует потратить до конца этого года исполком Винницкого городского совета на прямые-студийные эфиры и информационные сюжеты на телевидении. И это при том, что в конце марта этого года Винницкая мэрия уже закупала такие же услуги на аналогичную сумму, пишет УНН.

Телерадиокомпания «Винниччина» стала победителем в безальтернативном тендере на предоставление телевизионных услуг (изготовление и трансляция прямых-студийных эфиров и информационных сюжетов) для Винницкого горсовета. В настоящее время ожидается подписание договора. Ожидаемая стоимость тендера была ровно 1 миллион гривен, однако участник предложил предоставить услуги за 998 тысяч 100 гривен.

За эту сумму, в соответствии с техническим заданием, «Винниччина» должна изготавливать и транслировать прямые-студийные эфиры с участием представителей Винницкого горсовета и его исполнительных органов, при этом хронометраж одного такого информационного материала должен быть от 900 секунд (то есть от 15 мин.), а общий хронометраж всех прямых эфиров не менее 60 тысяч секунд (то есть более 16 часов).

Кроме того, телерадиокомпания должна изготовить и транслировать сюжеты с участием все тех же представителей горсовета – хрономераж одного сюжета от 100 секунд (чуть более полутора минут), а суммарный хронометраж всех сюжетов о чиновниках должен составлять не менее 35 тысяч секунд (то есть почти 10 часов). В целом же винницкие чиновники выкупили более суток эфирного времени. Предоставление услуг начинается с даты подписания и продлится до 31 декабря 2023 года.

Интересно, что в октябре городской совет проводил аналогичный тендер, и торги не состоялись, так как та же компания «Винниччина» не предоставила на тендер все необходимые документы. А еще интереснее, что в марте этого года эта же телерадиокомпания выиграла тендер и подписала с Винницким горсоветом договор о предоставлении аналогичных услуг на сумму 997 тысяч 200 грн. Тогда телерадиокомпания взяла на себя обязательства изготовить и транслировать не менее 50 передач (студийных записей) не менее чем по 20 минут каждая, а также 190 сюжетов не менее чем по 3 минуты каждый. То есть в целом опять же – Винницкая городская рада выкупила более суток эфирного времени. По этому мартовскому тендеру услуги должны были предоставляться с момента подписания договора (28 марта) и до конца 2023 года. Но, видимо, суток для чиновников Винницкой мэрии оказалось мало, и они решили докупить еще времени почти на миллион гривен.

Телерадиокомпания «Винниччина» зарегистрирована в 2004 году в форме общественной организации и, по данным Youcontrol, имеет двух владельцев - Игоря Заворотного и Валентину Маркевич (с сентября 2022 года). Как сообщал сайт «Детектормедиа», «канал имеет бурную историю - он принадлежал сыновьям лидера Коммунистической партии Петра Симоненко, а в 2016 году его якобы купил регионал Владимир Продивус».

«Очевидно, именно с ним был связан в структуре собственности Олег Веретинский (об этом свидетельствуют компании, учредителями которых являются Веретинский и Продивус). В 2022 году Продивус боролся за право остаться главой Федерации бокса Украины, в частности подчеркивая свой патриотизм. Имеет ли он до сих пор влияние на «Винниччину», «Детектору медиа» выяснить не удалось, хотя есть признаки того, что «Киевцивилбуд» и Продивус друг другу не чужие», - писал «Детектормедиа».

Сайт телеканала недоступен - выдает ошибку хостинга, но телеканал имеет свой Youtube. Все тот же «Детектормедиа» не так давно анализировал эфир этого телеканала и заметил, что в эфире отсутствует критика местной власти. Медиааналитики даже обращали внимание на освещение работы межрегионального координационного гуманитарного штаба, возглавляемого Владимиром Гройсманом.

«А потом в эфире появилась тема межрегионального координационного гуманитарного штаба. На связи депутат облсовета, координатор Винницкого штаба, а вопрос о результатах работы начала издалека: «Идея создания штаба принадлежит Владимиру Гройсману, городскому голове Сергею Моргунову и главе облсовета Вячеславу Соколовому» с детальным описанием миссии штаба.

Комментарий длится не менее шести минут без всяких вмешательств ведущей. Тему координационного штаба продолжили и в студии. Чиновник, по сути, повторяет то, что сказала его коллега по совету, подчеркивая: «большая честь, что штаб согласился возглавить премьер-министр с 2016 по 2019 годы Владимир Гройсман», - говорится в материале «Детектормедиа».

УНН уже обращал внимание, что межрегиональный гуманитарный штаб, вероятно, был создан для предоставления Владимиру Гройсману и его команде легальной возможности пиариться на помощи, в частности, военным, которая была закуплена за средства винницкого бюджета.