"Хочу поблагодарить расчеты Patriot": командующий ВС ВСУ подытожил работу по запущенной рф по Киеву баллистике

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинские силы ПВО сегодня утром отработали по запущенной в сторону Киева вражеской баллистической ракете, тем которой устанавливается, - "Искандер-М" или С-400. За боевую работу командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил расчеты ЗРК "Patriot" и всех, кто отражал ночную атаку "шахедов", передает УНН.

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"Утром 11 ноября оккупанты коварно ударили баллистикой по столице Украины. Какого типа была ракета – баллистическая «Искандер-М» или зенитная управляемая С-400, позже выясним. А пока хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК «Patriot» за мгновенную реакцию при защите столицы", - отметил Олещук в Telegram.

Командующий ВС ВСУ также поблагодарил всех, кто отражал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований «Восток», «Юг» и «Центр».

Напомним

В КГВА указали, что до Киева утром баллистическая ракета, предварительно "Искандер", не долетела.