Минздрав: за неделю из-за COVID-19 умерли более 50 человек
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине за неделю было выявлено почти 10 тысяч случаев COVID-19 и около полсотни смертей от заболевания, сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава от 9 ноября.
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"За последнюю неделю выявлено 9 827 случаев COVID-19, зарегистрирован 51 летальный случай", - говорится в сообщении.
Детали
В Минздраве напомнили, что на этой неделе в Украине лабораторно подтвержден первый случай нового субварианта коронавируса варианта «Омикрон» под названием «Пирола». Его обнаружили в Ровенской области.
Симптомы субварианта «Пирола», как сообщается, такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь.
В течение трех лет в стране зарегистрировано пять волн заболеваемости COVID-19, с максимальными подъемами в феврале и октябре-ноябре каждого года.
Летом 2022 года наблюдалось существенное уменьшение количества больных COVID-19, и в конце года показатели заболеваемости были уже на 35% меньше по сравнению с 2021 годом. В 2022 году наблюдалось уменьшение летальности. На это повлияли карантин и вакцинация, указывают в Минздраве.
Дополнение
В целом, по данным Минздрава, заболеваемость инфекционными болезнями в 2022 году снизилась на 36% по сравнению с 2021 годом.