Минздрав: за неделю из-за COVID-19 умерли более 50 человек

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине за неделю было выявлено почти 10 тысяч случаев COVID-19 и около полсотни смертей от заболевания, сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава от 9 ноября.

Цитата

"За последнюю неделю выявлено 9 827 случаев COVID-19, зарегистрирован 51 летальный случай", - говорится в сообщении.

Детали

В Минздраве напомнили, что на этой неделе в Украине лабораторно подтвержден первый случай нового субварианта коронавируса варианта «Омикрон» под названием «Пирола». Его обнаружили в Ровенской области.

Симптомы субварианта «Пирола», как сообщается, такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь.

В течение трех лет в стране зарегистрировано пять волн заболеваемости COVID-19, с максимальными подъемами в феврале и октябре-ноябре каждого года.

Летом 2022 года наблюдалось существенное уменьшение количества больных COVID-19, и в конце года показатели заболеваемости были уже на 35% меньше по сравнению с 2021 годом. В 2022 году наблюдалось уменьшение летальности. На это повлияли карантин и вакцинация, указывают в Минздраве.

Дополнение

В целом, по данным Минздрава, заболеваемость инфекционными болезнями в 2022 году снизилась на 36% по сравнению с 2021 годом.