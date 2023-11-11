Силы обороны способны вытеснять российскую армию, даже когда те в объемной обороне - Подоляк

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Одним из главных выводов украинского контрнаступления стало понимание того, что российскую армию удается вытеснять с ее позиций, даже когда она находится в объемной обороне, а Украине для победы необходимо высокотехнологичное вооружение. Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью DW, передает УНН.

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«За время контрнаступления удалось понять преимущества российской оборонительной линии. Понятно, куда они сделали акценты и чего не хватает нам. Например, как было преимущество россии в воздухе, так оно и сохраняется. Сказывается также дефицит средств по разминированию. Но доказано, что россию можно выжимать, даже когда она находится в объемной обороне. Да, это не тот объем выжимания, который планировался изначально, но мы продвигаемся вперед по целому ряду направлений. Второе, очень эффективно себя проявляют дальнобойные ракеты, которые позволяют резко сократить возможности рф для ведения маневренной войны - перебрасывать дополнительно резервы и ресурсы», - сказал он.

Детали

Он сказал, что наступательные операции "не завершены". "У нас продолжаются наступательные операции в полном объеме на запорожском, на южном направлении, опять же на том же бахмутском направлении и так далее", - отметил советник. В то же время, по его словам, россия ведет наступательные действия на донецком направлении – в Авдеевке, Бахмуте, Угледаре.

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