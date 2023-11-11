Потери врага в живой силе значительно возросли - Тарнавский

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На Таврическом направлении потери врага в живой силе значительно выросли, за минувшие сутки достигли 642 российских оккупантов, сообщил в субботу командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

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"Уничтожена станция РЭБ «Борисоглебск» и артиллерийские системы 2С19 «Мста-С» и 2С5 «Гиацинт-С». Потери врага в живой силе значительно возросли", - написал Тарнавский в Telegram.

Детали

На Таврическом направлении, по словам командующего, украинские воины и воительницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. "Безуспешными были наступательные действия противника юго-восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области и в районах Работино Запорожской области", - сообщил бригадный генерал.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия", по его словам, в течение суток выполнили 1092 огневых задачи.

"Общие потери врага составили 642 человека. 9 оккупантов сдались в плен. Уничтожено 53 единицы военной техники. В частности, 7 танков, 11 ББМ, 8 артсистем, 9 БпЛА, 15 автомобилей и 3 единицы спецтехники. Также уничтожено 3 склада боеприпасов. Еще 37 единиц военной техники врага повреждены", - сказал Тарнавский.

В то же время, по его словам, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Враг на Таврическом направлении при этом нанес 20 авиаударов, провел 58 боевых столкновений и совершил 1019 артобстрелов, отметил Тарнавский.

Напомним

Силы обороны уничтожили 4 станции радиоэлектронной борьбы россиян за сутки.