Первая медаль в сезоне: Харлан завоевала "серебро" на этапе Кубка мира в Алжире

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинская саблистка Ольга Харлан стала второй на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в Алжире. Это ее первая медаль в сезоне. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

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«Ольга Харлан взошла на вторую ступеньку пьедестала почета первого в олимпийском сезоне Кубка мира. Серебро, добытое в Алжире, стало для нее юбилейной 30-й личной наградой Кубка мира», - говорится в сообщении НОК Украины.

Детали

На пути к финалу украинская саблистка заставила сложить оружие пятерых соперниц, в частности в полуфинале, уступая 7:11, таки одолела медалистку последних двух чемпионатов мира Деспину Георгиаду из Греции со счетом 15:12.

В финале Харлан уступила первому номеру мирового рейтинга FIE француженке Саре Бальзер со счетом 15:11.

12 ноября Харлан примет участие в командных соревнованиях этапа Кубка мира в Алжире.

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