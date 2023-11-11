"россия никогда не приходит "навсегда", потому что Украина всегда возвращается": Зеленский записал видеообращение к годовщине деоккупации Херсона

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Год назад весь юг Украины убедился, что россия никогда не приходит "навсегда", потому что Украина всегда возвращается. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в видеообращении к жителям Херсона и всем украинцам по случаю дня освобождения города, передает УНН.

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«Сегодня – первая годовщина освобождения Херсона от российской оккупации. Город-герой. Город-символ. Город-надежда. Город наших людей, которые не подчинились вражеской силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир. Весь Юг Украины в прошлом году убедился, что россия никогда не приходит «навсегда», сколько бы раз она это ни повторяла. Потому что Украина всегда возвращается – всегда!» - сказал Зеленский.

Детали

Он поблагодарил всех, кто сейчас работает в Херсоне, кто сражается на левобережье Херсонской области и защищает украинскую жизнь.

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