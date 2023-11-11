кремль вепонизирует историю для привития антизападничества в сознании россиян - британская разведка

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Со стороны руководства рф усиливается вепонизация истории, направленная на привитие антизападничества в сознании российского населения и запугивание его непосредственных западных соседей, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

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"Вепонизация истории российским руководством усиливается, что направлено на привитие антизападничества в сознании российского населения и запугивание его непосредственных западных соседей", - сказано в отчете.

Детали

В качестве примера МО Британии приводит публикацию госархивом россии сборника документов "Об историческом единстве русских и украинцев". "Он открывается статьей президента россии владимира путина на эту тему в июле 2021 года, за которой сразу следует его обращение о ситуации в Украине, сделанное 21 февраля 2022 года, накануне вторжения", - указывают в британской разведке.

В книге представлены 242 документа, начиная с 11-го века до 20-го века, которые, как сообщили в МО Великобритании, "используются для оправдания нынешней политики кремля и поддержки утверждения о том, что иностранная подрывная деятельность превратила Украину в "антироссийскую страну". Документы, как указано, сопровождаются пояснительными комментариями путина.

Также в МО Британии вспомнили о якобы написанной экс-президентом рф дмитрием медведевым статье от прошлой недели об истории российско-польских отношений, где он "обвинил Польшу в проведении агрессивной ревизионистской "русофобской" политики" и сопроводил это угрозами, "что россия и беларусь в случае необходимости смогут дать адекватный военный ответ".

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