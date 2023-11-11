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Армия рф за сутки нанесла 13 ударов по Донецкой области, в том числе по Авдеевке - полиция

Армия рф за сутки нанесла 13 ударов по Донецкой области, в том числе по Авдеевке - полиция
Источник: Telegram-канал ГУНП в Донецкой области

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Оккупационные войска рф в течение суток нанесли 13 ударов по Донецкой области ранен человек, сообщили в субботу в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, за прошедшие сутки обстрелам подверглись 7 населенных пунктов: города Авдеевка, Курахово, Покровск, Часов Яр, села Максимовка, Орловка, Янтарное.

Повреждены, как указано, 4 объекта - 3 жилых дома и автомобиль.

В результате артиллерийского обстрела травмировано гражданское лицо в селе Янтарное.

В Максимовке под вражеские снаряды попали 2 частных дома и автомобиль.

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Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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