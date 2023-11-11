Израиль взял под контроль 11 военных постов ХАМАС в секторе Газа

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Армия обороны Израиля в субботу сообщила о взятии под контроль 11 военных постов ХАМАС с начала наземной операции в секторе Газа, пишет УНН.

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"Сухопутные войска ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа, уничтожая террористов и направляя авиацию и артиллерию для нанесения ударов по террористической инфраструктуре. С начала наземной операции ЦАХАЛ взял под контроль 11 военных постов, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - говорится в утреннем отчете ЦАХАЛ 11 ноября.

Детали

Кроме того, как указано, ночью военно-морские силы ЦАХАЛ нанесли удар по инфраструктуре, используемой ХАМАС против израильських войск на севере сектора Газа. "Кроме того, были нанесены удары по складам оружия, содержащему оборудование, используемое военно-морскими силами ХАМАС. Пехотные силы ЦАХАЛ в секторе Газа выявили военные цели внутри лагеря Аль-Шати и направили военно-морские силы ЦАХАЛ, которые нанесли удар по этим целям", - сказано в отчете.

Как отмечает DW, вечером 10 ноября начались бои войск Израиля с террористами ХАМАС в районе крупнейшей больницы Газы - Аль-Шифа. Как указано, по данным ЦАХАЛ, там располагается ключевой командный центр ХАМАС.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, утверждает, что в больнице находятся 2500 пациентов, а на ее территории укрываются 50-60 тысяч человек.

К утру 11 ноября израильские войска окружили больницу, а число людей, остающихся в ее здании и на территории комплекса, по некоторым источникам, уменьшилось до 15 тысяч человек, пишет DW.

При этом, как указано, в ночь на 11 ноября боевики обстреляли южные районы Израиля. В нескольких городах близ границы с сектором Газа звучали сигналы воздушной тревоги.

Дополнение

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после масштабной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики, по обнародованным данным, также захватили более 240 заложников. Израиль в ответ начал борьбу с ХАМАС, в том числе нанося авиаудары по контролиреумому группировкой анклаву.