Новые правила агроэкспорта: критерии для верификации экспортеров расширили

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство Украины расширило критерии для включения агропредприятий в перечень верифицированных экспортеров, сообщили 11 ноября в Минагрополитики, пишет УНН.

Цитата

"Кабинет министров Украины принял постановление № 1174. Постановлением расширяются критерии включения в перечень верифицированных экспортеров сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, как сообщается:

предоставляется доступ к процедуре верификации предпринимателям, которые зарегистрированы как плательщики налога на добавленную стоимость после 23 февраля 2022 г.;

предприниматель в период с 23.02.2022 по 27.10.2023 включительно осуществил экспорт товаров или товара, получил не менее 40 млн грн валютной выручки по которой был завершен валютный контроль, что подтверждается письмом из банка.

Дополнение

Минагрополитики утвердило первые приказы о включении агропредприятий в верифицированные списки экспортеров, с 11 ноября должен начаться экспорт некоторых видов агропродукции по новым правилам.