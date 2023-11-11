Профсоюз голливудских актеров сделал еще один шаг в соглашении со студиями о прекращении забастовки

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правление профсоюза голливудских актеров SAG-AFTRA утвердило предварительное соглашение с ассоциацией кинокомпаний AMPTP о прекращении забастовки, далее оно будет передано членам профсоюза для ратификационного голосования, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

После новостей в среду вечером о том, что забастовка SAG-AFTRA завершилась почти через 120 дней, 10 ноября провели заседание национального совета SAG-AFTRA, на котором правление проголосовало за одобрение соглашения.

После заседания национального совета SAG-AFTRA (по данным Crabtree-Ireland, совет дал предварительному соглашению 86% одобрения) оно будет доведено до почти 160 000 членов профсоюза, которые затем проголосуют за ратификацию контракта. Если он будет принят, он вступит в силу как официальное соглашение. В случае с забастовкой WGA между заключением соглашения и его завершением прошла неделя.

Дополнение

Голливудские актеры ранее на этой неделе достигли предварительного соглашения со студиями и договорились прекратить забастовку.

Напомним

В мае 2023 года в Голливуде началась забастовка сценаристов, в июле к ней присоединились актеры. Это впервые такой случай одновременной забастовки за последние 63 года. В акции участвовали около 65 тысяч актеров и более 11 тысяч сценаристов.

Актеры бастовали не только для повышения зарплат, но и по поводу использования искусственного интеллекта в фильмах и сериалах. По мнению протестующих, актеры сталкиваются с реальной угрозой их существованию из-за использования генеративных технологий.

В сентябре сценаристы в США заявили, что достигли предварительного соглашения с боссами студий, согласно которому они могут прекратить забастовку, длившуюся почти пять месяцев. Гильдия писателей Америки (WGA) заявила, что речь идет об "исключительных условиях – со значительными преимуществами и защитой для сценаристов".