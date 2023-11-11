Исландия объявила чрезвычайную ситуацию из-за опасений извержения вулкана

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Исландия объявила чрезвычайную ситуацию после того, как серия землетрясений вызвала опасения по поводу извержения вулкана Фаградальсфьядль, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Власти издали распоряжение об эвакуации тысяч жителей города Гриндавик на юго-западе страны, в качестве меры предосторожности.

Метеорологическое бюро Исландии (IМО) заявляет, что обеспокоено тем, что большое количество магмы (расплавленной породы) скапливается под землей и может выйти на поверхность.

За последние недели вокруг вулкана Фаградальсфьядль было зафиксировано тысячи подземных толчков.

Они были сконцентрированы на исландском полуострове Рейкьянес, который оставался в состоянии покоя на предмет вулканической активности в течение 800 лет до извержения 2021 года.

В четверг повышенная сейсмическая активность в этом районе привела к закрытию расположенной поблизости достопримечательности Голубая лагуна. С конца октября на юго-западе Исландии было зарегистрировано более 20 тысяч подземных толчков.

Агентство гражданской защиты Исландии заявило, что решение об эвакуации было принято после того, как IМО не смогло исключить, что "формирующийся магматический туннель может достичь Гриндавика".

В заявлении в пятницу агентство заявило, что люди должны покинуть город, но также подчеркнуло, что это не "экстренная эвакуация", призвав их "сохранять спокойствие, потому что у нас есть достаточно времени, чтобы отреагировать".

"Непосредственной опасности нет, эвакуация имеет прежде всего превентивный характер, основной целью ее является безопасность всех жителей Гриндавика", - добавили в ведомстве.

Все дороги в город с населением около 4000 человек закрыты, кроме как на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы обеспечить беспрепятственный въезд и выезд транспорта.

Дополнение

Исландия является одним из самых географически активных регионов в мире, насчитывая около 30 активных вулканических участков.