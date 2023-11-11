Дизайнер Gucci и Moschino умер в возрасте 46 лет

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Итальянский модельер Давиде Ренне, бывший руководитель отдела женской одежды в Gucci, умер всего через несколько дней после начала своей новой работы креативным директором Moschino, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Ренне умер через девять дней после того, как стал креативным директором Moschino, в возрасте 46 лет.

Причина смерти неизвестна, но материнская компания Moschino Aeffe сослалась на "внезапную болезнь" и сообщила, что он умер в Милане в пятницу.

Ренне ранее возглавлял отдел женской одежды в Gucci, где работал почти 20 лет.

Глава Aeffe сказал: "Нет слов, чтобы описать ту боль, которую мы испытываем в это драматическое время".

Дополнение

Ренне родился в Фоллонике, Тоскана, в июле 1977 года. Он учился во Флорентийском университете и в школе моды Polimoda и начал свою карьеру, работая с итальянским модельером и наставником Алессандро Делл'Аква, а затем перешел в Gucci в 2004 году.

О назначении Ренне креативным директором Moschino было объявлено в октябре, и он должен был представить свою первую коллекцию для Moschino на Неделе моды в Милане в феврале.