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В рязанской области рф с рельсов сошли 19 грузовых вагонов. СМИ пишут об операции ГУР

В рязанской области рф с рельсов сошли 19 грузовых вагонов. СМИ пишут об операции ГУР

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня в рязанской области рф, по сообщениям российских СМИ, с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в секторе безопасности и обороны, "это операция ГУР", передает УНН.

Детали

Сегодня около 7 утра на перегоне "рыбное - блок пост" сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщила "ржд". По данным росСМИ и телеграм-каналов, это произошло из-за "вмешательства посторонних лиц".

В телеграм-чатах, как сообщается, местные жители сообщают об услышанном грохоте.

В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста. "На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет", - пишет телеграм-канал "московской железной дороги".

Дополнение

По утверждениям источников "Суспільне" в секторе безопасности и обороны, "это операция ГУР, которая призвана усложнить военную логистику российских войск в этом районе". Там добавили, что жертв среди гражданских нет.

Источник: УНН
Теги: Россия, война, разведка
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