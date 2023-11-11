"Абсолютно четкое понимание, что нужно": Подоляк ответил, к чему в ОП готовятся в 2024 году

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Офисе Президента есть абсолютно четкое понимание, что нужно на 2024-й год и на конец 2023-го - в частности, скорректировать тактику и стратегию, чтобы ликвидировать преимущества, которые остались у рф, а также инвестировать в производства, чтобы обеспечить технологическое преимущество. Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью DW, передает УНН.

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«У нас на 24-й год, ну и на конец 23-го абсолютно четкое понимание, что нужно. Первое - скорректировать тактику с учетом тех ресурсов, которые тратит россия. Скорректировать стратегию с учетом тех доминантных преимуществ, которые остались у россии, чтобы эти преимущества были ликвидированы. Третье - инвестиции производства, которые нам необходимо резко развивать, чтобы получить технологическое преимущество. И четвертое - резкое наращивание давления за счет именно технологического компонента этой войны на те или иные военные порядки россии», - рассказал Подоляк в ответ на вопрос, к какому развитию военных действий и линии фронта готовится Офис Президента Украины в 2024 году.

Детали

Подоляк сказал, что если обвалится линия фронта, то нынешняя российская элита прекратит свое существование, а россия прекратит существовать в политическом виде. В то же время, если Украина не дожмет и не обеспечит поражение россии, то война замораживается, а субъектность украинского государства постоянно будет находиться под внешним давлением.

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