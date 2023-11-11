В части Киева на несколько дней отключат горячую воду и отопление

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В части районов Киева, как ожидается, до понедельника не будет горячей воды и отопления, сообщили в субботу в КГГА, пишет УНН.

Детали

Как указано со ссылкой на Киевтеплоэнерго, с 6:00 11-го ноября до 6:00 13-го ноября «Киевтеплоэнерго» проведет технические ремонтные работы на теплоисточнике, который обеспечивает теплом часть Печерского, Голосеевского, Соломенского и Днепровского районов Киева.

Работы будут проводить внепланово, чтобы повысить надежность теплоснабжения во время прохождения отопительного сезона.

"На период ремонтных работ поставки отопления и горячей воды будут приостановлены", - говорится в сообщении.

В КГГА уверяют, что работы будут продолжаться в усиленном режиме, чтобы оперативно возобновить поставки услуг.

Напомним

8 ноября в Киеве приостанавливали работу фуникулера.