Украина анонсировала на понедельник встречу для снятия блокады на границе с Польшей

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Представители Минвосстановления в понедельник, 13 ноября, проведут встречу на границе с польской стороной для разблокирования пунктов пропуска, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Цитата

"Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины 13 ноября проведет встречу на границе с представителями польской власти и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Детали

На встречу приглашены Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности, посольства Украины в Польше и перевозчики.

Как указано, "украинской стороной уже были решены два поднятых польскими коллегами вопроса". Речь идет о функционировании полос для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск» и обновление функционала системы "єЧерга" – возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

Кроме этого, как сообщается, польским коллегам в очередной раз было предложено запустить пустой транспорт через пункт пропуска «Угринов – Долгобичув», где имеется соответствующая полоса. "Ждем соответствующего решения", - отметили в ведомстве.

Дополнение

По данным Минвосстановления, за минувшие сутки крупнейший грузовой пункт пропуска «Ягодин – Дорогуск» на выезд из Украины смогло пересечь 27 транспортных средств за сутки. Меморандум устанавливает это количество на уровне 680 грузовиков. Пункт пропуска «Рава-Русская – Гребенное» пересекло на выезд 40 транспортных средств, меморандум фиксирует 300 в сутки, «Краковец – Корчева» – выехали 227 грузовиков.

Напомним

С 6 ноября движение на украинско-польской границе остается затрудненным на трех направлениях из-за забастовки польских перевозчиков. С украинской стороны это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

По данным ГПСУ, на утро 11 ноября блокирование движения перевозчиками на польско-украинской границе продолжается, в результате чего начали увеличиваться очереди. В частности, по состоянию на утро 11 ноября около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу.