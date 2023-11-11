Вашингтон предупредил Пекин: китайские фирмы, помогающие россии, столкнутся со "значительными последствиями"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу заявила, что правительство США увидело доказательства того, что китайские фирмы могут способствовать поставке оборудования для военных усилий россии, несмотря на западные санкции, и сказала, что призвала Китай пресечь это, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Йеллен сказала, что она поднимала этот вопрос во время двухдневных встреч с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, выразив обеспокоенность тем, что оборудование, "полезное для российской армии", обходит санкции и попадает в москву, чтобы помочь ей в войне против Украины.

"Я подчеркнула, что компании не должны оказывать материальную поддержку российскому оборонно-промышленному сектору и что они столкнутся с серьезными последствиями, если они это сделают", - заявила журналистам Йеллен на пресс-конференции в Сан-Франциско.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы остановить этот поток материалов, которые помогают россии в ведении этой жестокой и незаконной войны", - заявила Йеллен, предупредив, что любые компании, которые помогают военным усилиям москвы, могут столкнуться с санкциями.

Она сказала, что правительство США уже ввело санкции против ряда частных фирм, в том числе китайских, которые помогали россии покупать оборудование, а также некоторых финансовых учреждений, которые могли бы способствовать этим усилиям.

"Мы хотели бы, чтобы Китай принял жесткие меры по этому поводу, особенно когда мы сможем предоставить информацию", - сказала она. Она не сообщила никаких подробностей о названиях компаний, участвующих в описанном ею, или о реакции Хэ.

Йеллен подчеркнула, что рассматриваемые китайские фирмы являются частными, и сказала, что она не предполагает, что это происходило с ведома китайского правительства.

Ранее

США ввели санкции против 42 китайских компаний из-за военной поддержки россии.