На деоккупированной Херсонщине зафиксировали более 18 тысяч преступлений, которые совершили оккупанты и коллаборационисты

Киев. 11 ноября. УНН. За год, прошедший после освобождения Херсона, на территории региона зафиксировано более 18 тысяч правонарушений против мира, безопасности человечества и международного порядка. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

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«Более 18 тысяч уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного порядка зафиксировано на территории региона. За их совершение 62 лицам уже сообщено о подозрении, 53 обвинительных акта направлены в суд, 3 человека осуждены», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на деоккупированной территории области выявлено 11 застенков, два из них в самом Херсоне. По фактам их обустройства и похищения людей сообщено о подозрении 27 лицам. В отношении 23 из них обвинительные акты уже направлены в суд.

Также зафиксировано 77 фактов сексуального насилия. По этим фактам сообщено о подозрении 9 военнослужащим рф, направлены в суд обвинительные акты в отношении 8 человек.

Зафиксированы случаи похищения и исчезновения более 1,5 тысяч граждан. По меньшей мере 753 человека оккупантами еще незаконно удерживаются.

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