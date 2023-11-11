Боррель предупреждает, что Европа "должна быть готова" к поддержке Украины на случай сокращения помощи США

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в эту субботу, что блок должен быть готовым заменить Соединенные Штаты в поддержке Украины, если, «что, возможно, вероятно», Вашингтон решит сократить свою помощь, пишет УНН со ссылкой на El Periódico.

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"Мы, европейцы, которые имеют для этого необходимые средства, должны быть готовы политически и материально помочь Украине и даже взять на себя управление от Соединенных Штатов, если, что, возможно, вероятно, их поддержка уменьшится", - сказал Боррель в своем видеообращении перед съездом Европейской социалистической партии в Малаге.

Детали

Боррель заверил, что Европа уже «выполнила свои обязательства» как благодаря своей поддержке, так и мощным символизмом, рекомендуя начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз примерно через полтора года после запроса Киева.

"Мы должны оставаться едиными и готовиться к более длительному конфликту, чем думала россия, в котором россия никогда не сможет выиграть, но конец которого может быть отложен", - заявил глава дипломатии ЕС.

Напомним

Лидеры ЕС пообещали продолжать мощную поддержку Украины.