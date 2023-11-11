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Главный бухгалтер так называемого "мвс" Волновахи погибла в ДТП: в нее врезался пьяный оккупант - СМИ

Главный бухгалтер так называемого "мвс" Волновахи погибла в ДТП: в нее врезался пьяный оккупант - СМИ

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Главный бухгалтер так называемого “мвс” оккупированной Волновахи Донецкой области погибла в ДТП. В ее машину врезался бензовоз, которым управлял пьяный военный. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло вечером 9 ноября в Волновахе. Легковой ЗАЗ "Славута" столкнулся с КАМАЗом 4310. За рулем "Славуты" находилась так называемый "главный бухгалтер омвс россии "Волновахский" Елена Кириченко.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, сообщает ASTRA.

За рулем КАМАЗа находился военный из приморья александр ситихин. По версии полиции, военный был пьян, когда бензовоз под его управлением протаранил ЗАЗ Кириченко, который ехал впереди.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, Донецк и Донецкая область, Россия, оккупация
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