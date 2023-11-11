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Оккупанты массированно обстреляли центр Херсона: есть повреждения

Оккупанты массированно обстреляли центр Херсона: есть повреждения

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российские войска массированно обстреляли центр города Херсона в годовщину деоккупации. Предварительно, пострадавших нет. Однако, есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

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“Сегодня около 12:35 оккупанты массированно обстреляли центр города Херсона. Сведения о пострадавших гражданских пока отсутствуют. Поврежден ряд многоквартирных и частных домов, хозяйственных построек, автомобили”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на местах обстрелов прокуроры с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Дополнение

В Херсонской области за минувшие сутки российские военные совершили 121 обстрел, выпустив 696 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 15 снарядов.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения.

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Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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