"Над Херсоном развевается желто-голубой флаг, мы продолжаем решительно сражаться и обязательно победим" - Залужный в День освобождения Херсона

Киев. 11 ноября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поблагодарил воинов и местных жителей Херсона за смелость и стойкость. Об этом он сказал в поздравлении по случаю годовщины освобождения города, передает УНН.

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«Сегодня, когда желто-голубой флаг развевается над Херсоном, мы продолжаем решительно сражаться и защищать нашу землю. Верю, что вместе мы обязательно победим», - сказал Главнокомандующий ВСУ.

Детали

Поздравление сопровождается эмоциональным видео с архивными кадрами освобождения Херсона и встречи защитников горожанами.

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