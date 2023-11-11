Топливо для Сил обороны начнут маркировать красным цветом, чтобы избежать незаконной продажи

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министерство обороны Украины обяжет поставщиков маркировать топливо для ВСУ красным цветом, чтобы уменьшить возможность его незаконной продажи. В Вооруженные Силы маркированное дизтопливо попадет в конце ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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“Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет сделает невозможным злоупотребления на местах по смешиванию топлива”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Даже если его разбавить очень сильно, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета.

Для бензина также будет внедрен свой краситель – зеленого цвета.

Поставки такого маркированного топлива Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В Вооруженные Силы Украины маркированное дизтопливо попадет в конце ноября.

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