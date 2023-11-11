Обстрел рф центра Херсона: снаряд попал в многоквартирный дом, есть пострадавшие
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Херсоне в субботу, 11 октября, в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом пострадали две женщины. Одну из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА и главу МВА Романа Мрочко.
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“В одну из херсонских больниц сейчас госпитализирована 30-летняя женщина. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Менее часа назад она получила ранения в результате обстрела центра Херсона со стороны российских оккупационных войск”, - написал Мрочко в Telegram.
Кроме того, по его словам, в результате обстрелов получила ранения еще одна женщина. После обследования и оказания медицинской помощи ее отправили на амбулаторное лечение.
Дополнение
В Херсонской ОВА сообщили, что ранения головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.
У 53-летней херсонки – контузия и травма ноги. Она дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
Ранее
Как сообщал УНН, российские войска массированно обстреляли центр города Херсона в годовщину деоккупации. Сначала о пострадавших не сообщалось. Поврежден ряд многоквартирных и частных домов, хозяйственных построек, автомобили.