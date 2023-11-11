Союзничество между Украиной и Польшей в Евросоюзе и НАТО усилит европейское единство - Зеленский поздравил поляков с Днем независимости

Киев. 11 ноября. УНН. Независимость Украины всегда будет сильной опорой для свободы Польши, а сотрудничество Украины и Польши усилит единство Европы. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой по случаю Дня независимости Польши, передает УНН.

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«Единство Европы – наш общий интерес – может быть мощным только тогда, когда одна из ее основ – это союзничество между украинской и польской волей, когда мы вместе, когда мы вместе и в Евросоюзе, и в НАТО. Наши народы – вместе со всей Европой – прошли большой путь, и всегда, когда мы были по одну сторону, мы меняли историю к лучшему. Удивительные вещи возможны, если украинцы и поляки объединены общей целью», – заявил Президент.

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Владимир Зеленский также поблагодарил поляков за поддержку в условиях полномасштабной российской агрессии и отметил важность крепких отношений Украины и Польши как одной из основ единства Европы.

Со своей стороны Анджей Дуда подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией и на пути к членству в НАТО и Европейском Союзе.

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