Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 0,0000  EUR: 38,52 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11040

Союзничество между Украиной и Польшей в Евросоюзе и НАТО усилит европейское единство - Зеленский поздравил поляков с Днем независимости

Союзничество между Украиной и Польшей в Евросоюзе и НАТО усилит европейское единство - Зеленский поздравил поляков с Днем независимости

фотогалерея

Киев. 11 ноября. УНН. Независимость Украины всегда будет сильной опорой для свободы Польши, а сотрудничество Украины и Польши усилит единство Европы. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой по случаю Дня независимости Польши, передает УНН.

Цитата

«Единство Европы – наш общий интерес – может быть мощным только тогда, когда одна из ее основ – это союзничество между украинской и польской волей, когда мы вместе, когда мы вместе и в Евросоюзе, и в НАТО. Наши народы – вместе со всей Европой – прошли большой путь, и всегда, когда мы были по одну сторону, мы меняли историю к лучшему. Удивительные вещи возможны, если украинцы и поляки объединены общей целью», – заявил Президент.

Детали

Владимир Зеленский также поблагодарил поляков за поддержку в условиях полномасштабной российской агрессии и отметил важность крепких отношений Украины и Польши как одной из основ единства Европы.

Со своей стороны Анджей Дуда подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией и на пути к членству в НАТО и Европейском Союзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боррель предупреждает, что Европа "должна быть готова" к поддержке Украины в случае сокращения помощи США

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.