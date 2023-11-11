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Оккупанты подключили ветровые и солнечные электростанции на Херсонщине к российской сети

Оккупанты подключили ветровые и солнечные электростанции на Херсонщине к российской сети

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Все украинские ветровые и солнечные электростанции, расположенные на территории временно оккупированной Херсонщины, подключили к российской сети. Об этом со ссылкой на заявление коллаборанта владимира сальдо сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Цитата

«российские марионетки отчитались об успешном захвате ветрогенераторов и солнечных станций на временно оккупированных территориях Херсонской области. Имитирующий руководителя ВОТ Херсонщины владимир сальдо сообщил, что все ветровые и солнечные электростанции, которые построила Украина, подключили к российской сети», - говорится в сообщении.

Детали

Центр национального сопротивления зафиксировал это очередное преступление оккупантов и отмечает, что каждый ответственный за него понесет ответственность.

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Источник: УНН
Теги: оккупация, война, Херсон и Херсонская область
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