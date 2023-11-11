Экс-генсек НАТО Расмуссен предлагает принять Украину в Альянс без гарантий для оккупированных территорий

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о вступлении Украины в военный альянс, но без распространения действия статьи 5 Вашингтонского договора на оккупированные россией территории. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

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Издание отмечает, что летом следующего года в Вашингтоне состоится юбилейный, 75-й саммит НАТО, и вопрос о будущем членстве Украины в Альянсе наверняка станет одной из главных тем.

Расмуссен заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО не может быть снова отложен на следующий год.

"Пришло время сделать следующий шаг и направить Украине приглашение о вступлении в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет находиться в самом сердце НАТО", - заявил бывший генсек.

Сторонники вступления Украины в НАТО заявляют, что практически невозможно предложить членство стране, находящейся в состоянии войны, поскольку согласно статье 5 НАТО о коллективной самообороне все страны-члены Альянса обязаны встать на защиту страны, находящейся в состоянии конфликта.

Принятие в НАТО всей Украины фактически означало бы уведомление россии о том, что Альянс собирается начать войну с москвой. По мнению Расмуссена, исключение из состава НАТО территории, временно оккупированной россиянами, снизит угрозу российско-натовского конфликта.

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Расмуссен возразил, что этот шаг якобы приведет к замораживанию конфликта, уступив россии украинскую территорию.

"Абсолютная надежность гарантий по статье 5 удержала бы россию от усиления нападений на украинскую территорию в пределах НАТО и таким образом освободила бы украинские силы для отправки на фронт”, - заметил Расмуссен.

По его словам, что сделать статью 5 убедительной, “необходимо дать россии четкий сигнал, что на любое нарушение территории НАТО будет ответ”.

Он также назвал три основные причины, по которым Украине должно быть предложено членство. По его словам, вступление Украины в НАТО послужит оплотом против все еще агрессивной россии. Во-вторых, он сказал: "Мы должны осознать, что серые зоны - это зоны опасности. Нейтралитета в старом понимании этого слова больше не существует. Серые зоны становятся для путина соблазном для нападения". Наконец, он заявил, что украинская армия сейчас является наиболее закаленной в боях армией в Европе и может служить примером для других европейских государств.

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