россияне атаковали Торецк в Донецкой области: известно о двух жертвах

КИЕВ. 11 ноября. УНН. российские войска в субботу нанесли мощный удар по Торецку. По предварительным данным, россияне стреляли из артиллерии. В результате атаки два человека погибли, есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

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“11 ноября 2023 года армия рф нанесла очередной мощный удар, вероятно, из артиллерии по г. Торецку. Вражеские снаряды попали по жилой застройке, где рядом с частным сектором расположены многоквартирные дома”, - говорится в сообщении.

Детали

Под вражеский огонь попали два человека – 61-летняя женщина, которая шла по улице, и мужчина 65 лет, который ехал на велосипеде. Полученные ими телесные повреждения, как сообщается, оказались несовместимыми с жизнью.

В результате взрывов разбиты окна и двери жилых домов и хозяйственных построек, разрушены плиты перекрытия, изуродованы крыши и кровля.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Оккупационные войска рф за прошедшие сутки нанесли 13 ударов по Донецкой области ранен человек.