Упала и не может подняться: из-за ракетной атаки рф на Киевщину пострадала тигрица

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В результате ракетной атаки армии рф на Киевскую область утром 11 ноября пострадала тигрица из Центра спасения диких животных в Борисполе. Она испугалась и ударилась о решетку клетки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр спасения диких животных.

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“Утро для Центра было совсем не добрым. После утренних взрывов рядом с нами сильно пострадала Тигрюля. Она от шока ударилась о решетку, упала и до сих пор не может подняться”, - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас Тигрюля получила противовоспалительную и обезболивающую терапию.

В Центре предполагают, что она травмировала задние конечности или позвоночник. Ждут выводов врачей.

Отмечается, что остальные животные Центра не пострадали, но пережили тяжелый стресс.

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Дополнение

В Киевской области в одном из районов две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами, из-за взрывной волны поврежден ряд частных жилых домов, также есть незначительные повреждения одного из предприятий.

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