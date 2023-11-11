Во Львовском ТЦК определили ответственных за инцидент с гражданским, которого силой запихнули в авто

Киев. 11 ноября. УНН. Львовский ТЦК провел проверку для определения должностных лиц, которые будут привлечены к ответственности по факту конфликта с гражданским мужчиной, которого затолкали в автомобиль без его согласия. Об этом Львовский областной ТЦК сообщил на официальной странице в Фейсбук, передает УНН.

Цитата

«По данному факту проведена служебная проверка по факту определения должностных лиц, которые будут привлечении к ответственности», - говорится в сообщении.

Детали

Во Львовском ТЦК не уточнили, какое именно наказание ждет виновных сотрудников, но также отметили, что к оповещению граждан привлекаются военнослужащие, которые переведены из боевых бригад по состоянию здоровья и ограниченно пригодны к военной службе.

Ранее

В сети появилось видео столкновения во Львове между работниками ТЦК и гражданским. На кадрах военные пакуют мужчину в микроавтобус в то время, как очевидцы пытаются безрезультатно ему помочь. После чего Львовский областной ТЦК заявил, что проводит служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства конфликта между гражданским и военными, которые против воли сажали мужчину в авто.