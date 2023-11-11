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Херсон под вражеским огнем: в городе прогремели взрывы

Херсон под вражеским огнем: в городе прогремели взрывы

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российские войска снова обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега. Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Цитата

“В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф обстреливает город с временно оккупированного левого берега. В частности, под ударом Днепровский район”, - говорится в сообщении.

Добавим

Глава МВА призвал жителей Херсона перейти в более безопасные места.

“Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места”, - написал Мрочко.

Ранее 

В Херсоне в субботу, 11 октября, в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом пострадали две женщины. Одну из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. 

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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