Если позволить рф выиграть войну в Украине, то в Европе появится новое имперское государство, которое будет угрожать всему континенту - Макрон

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Если позволить россии выиграть войну в Украине, то в Европе появится новое имперское государство, которое будет угрожать другим. Об этом президент Франции Эмануэль Макрон сказал в интервью ВВС, передает УНН.

Цитата

"Если позволить россии выиграть, в Европе появится новое имперское государство, которое может угрожать другим бывшим советским государствам, таким как Грузия и Казахстан, а также всему континенту. Потому что, безусловно, россия творит в Украине империализм и колониализм", - сказал он.

Детали

Президент Франции также сказал, что обязанность его страны и всех других стран - поддержать и защитить Украину.

Но он также сказал, что следующий месяц будет решающим, поскольку путин изо всех сил пытается вернуть утраченные во время контрнаступательных операций территории.

Он сказал, что в Украине еще не пришло время сесть за стол переговоров, и подчеркнул, что решение о сроках начала переговоров будет приниматься в Киеве. Но он добавил, что рано или поздно наступит время вернуться за стол переговоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рувин показал 3D-модели, разрушенных врагом домов, которые создаются в рамках расследования российских преступлений