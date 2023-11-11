Если позволить рф выиграть войну в Украине, то в Европе появится новое имперское государство, которое будет угрожать всему континенту - Макрон
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Если позволить россии выиграть войну в Украине, то в Европе появится новое имперское государство, которое будет угрожать другим. Об этом президент Франции Эмануэль Макрон сказал в интервью ВВС, передает УНН.
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"Если позволить россии выиграть, в Европе появится новое имперское государство, которое может угрожать другим бывшим советским государствам, таким как Грузия и Казахстан, а также всему континенту. Потому что, безусловно, россия творит в Украине империализм и колониализм", - сказал он.
Детали
Президент Франции также сказал, что обязанность его страны и всех других стран - поддержать и защитить Украину.
Но он также сказал, что следующий месяц будет решающим, поскольку путин изо всех сил пытается вернуть утраченные во время контрнаступательных операций территории.
Он сказал, что в Украине еще не пришло время сесть за стол переговоров, и подчеркнул, что решение о сроках начала переговоров будет приниматься в Киеве. Но он добавил, что рано или поздно наступит время вернуться за стол переговоров.
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