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Из Газы ночью эвакуировали еще 11 украинцев - посол

Из Газы ночью эвакуировали еще 11 украинцев - посол

Киев. 11 ноября. УНН. С территории сектора Газа по состоянию на сегодня эвакуировали уже 214 украинцев. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сегодня ночью через пункт пропуска Рафах границу из сектора Газа в Египет перешли еще 11 украинцев. То есть общее количество составляет 214 человек", — сообщил посол.

Детали

По его словам, вместе с украинцами границу перешли 9 граждан Молдовы, которые будут эвакуированы вместе с нашими гражданами.

Посол отметил, что в аэропорту Каира уже прошли регистрацию примерно 160 украинцев и граждан Молдовы, которые улетят эвакуационным рейсом в Кишинев.

Он добавил, что всего получено около 360 обращений на эвакуацию из Газы от украинцев. Таким образом, уже вывезено более половины граждан, которые согласились на эвакуацию. В то же время, некоторые не смогли вовремя прибыть в пункт пропуска Рафах, и в дальнейшем их эвакуация будет затруднена.

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Источник: УНН
Теги: Украина, эвакуация, сектор Газа
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