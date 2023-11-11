Удар рф по селу Гроза: двое раненых людей остаются в больницах

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На Харьковщине в больницах остаются 2 раненых в результате российского теракта в селе Гроза. Члены всех 38 семей, пострадавших из-за вражеской атаки, получили материальную помощь от государства и поддержку гуманитарных организаций. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

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«В больницах остаются 2 раненых из 5, их состояние стабильное. Одна из раненых женщин готовится для дальнейшего лечения в Дании», - написал он.

Детали

По словам главы ОВА, всем 38 семьям погибших выплачена помощь от Шевченковской поселковой военной администрации на сумму 566 тыс. грн. Из областного бюджета пострадавшие семьи получили выплаты на сумму 1,4 млн грн.

Также пострадавших поддерживают благотворительные организации. В частности, UNICEF выплатила компенсации 3 пострадавшим семьям’с детьми.

Глава ОВА также рассказал, что дети, которые в результате теракта остались без родителей, воспитываются в семьях родственников и близких. В отношении большинства детей уже оформлено опекунство.

Напомним

Жертвами ракетного удара из комплекса "Искандер" российских войск по селу Гроза в Харьковской области стали 59 человек. 11 октября стало известно, что СБУ разоблачила предателей, которые навели российский ракетный комплекс «Искандер» на село Гроза в Харьковской области 5 октября.