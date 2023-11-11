Вражеский обстрел Херсона: появилась информация о погибшем, еще два человека травмированы

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Появилась информация о жертве вражеского обстрела Херсона в субботу, 11 ноября. От полученных из-за обстрела травм в больнице скончался мужчина. Еще две женщины получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора и председателя Херсонской ОВА Алексаднра Прокудина.

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“Около 15:00 в результате попадания средств поражения вблизи многоквартирного дома ранения различной степени тяжести получили трое горожан - две женщины и мужчина. По уточненным данным, травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался в больнице”, - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Кроме того, в одном из районов областного центра вражеский снаряд попал в частный дом, в результате чего произошло его возгорание. Жители дома не пострадали.

Дополнение

По словам главы ОВА Александра Прокудина, в результате обстрелов Херсона повреждены дома и припаркованные рядом автомобили.

Ранее УНН сообщал, что вооруженные силы рф из артиллерии в очередной раз обстреляли город Херсон.