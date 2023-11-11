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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ХАМАС, который держал в заложниках около 1000 жителей Газы

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ХАМАС, который держал в заложниках около 1000 жителей Газы

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила командира ХАМАСа, который "удерживал в заложниках около 1000 жителей Газы в больнице Рантис". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Цитата

“Самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по Ахмеду Сиаму, командиру роты Насера Радвана из террористической организации ХАМАС. Два дня назад официальный представитель ЦАХАЛ сообщил, что Сиам удерживал в заложниках около 1000 жителей Газы в больнице Рантиси и не давал им эвакуироваться в южном направлении для обеспечения их безопасности” - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сиам был убит, когда он скрывался в школе Аль-Бурак в городе Газа, вместе с другими боевиками ХАМАС, которые находились под его командованием.

"Ахмед Сиам еще раз демонстрирует, что ХАМАС использует гражданское население сектора Газа как живой щит в целях террора", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Дополнение

Армия обороны Израиля в субботу сообщила о взятии под контроль 11 военных постов ХАМАС с начала наземной операции в секторе Газа.

Источник: УНН
Теги: Израиль
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