ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в воскресенье и просит украинцев быть осторожными
Киев. 11 ноября. УНН. 12 ноября по всей территории Украины ожидаются дожди и сильный ветер, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
12 ноября в северных, центральных, ночью и в южной части страны пройдут значительные дожди. В Карпатах выпадет значительный снег.
В целом по Украине ожидаются порывы ветра 15-22 м/с (І уровень опасности, желтый). В южной, восточной части и в центральных областях порывы сильного ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
Дополнение
ГСЧС просит соблюдать следующие правила. Плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев. Не парковать рядом с деревьями автотранспорт.
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«Будьте осторожны на улице! Берегите себя и родных!», - отмечают чрезвычайники.
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