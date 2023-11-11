Германия планирует удвоить военную помощь Украине в следующем году - BILD

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Германия удваивает военную помощь Украине в следующем году. Вместо четырех миллиардов евро ФРГ передаст помощи Киеву на восемь миллиардов евро. Об этом сообщает BILD со ссылкой на источники в министерстве обороны Германии, информирует УНН.

Детали

По информации BILD, на этой неделе было достигнуто соглашение об удвоении военной помощи Украине. На следующей неделе бюджетный комитет официально одобрит увеличение помощи на четыре миллиарда евро.

Отмечается, что сначала министр финансов Кристиан Линднер предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год только четыре миллиарда евро на военную помощь. Однако почти все эти средства уже направили на обещанные проекты. На новую помощь министерству обороны осталось всего 120 млн. евро.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал выделили дополнительных 5 млрд. евро во время текущих переговоров по бюджету.

В итоге в следующем году будет добавлено 4 миллиарда. Кроме того, министерству обороны будет разрешено потратить два миллиарда евро как так называемые ассигнования на обязательства по долгосрочным контрактам на поставку вооружений.

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