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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв - Федоров

В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв - Федоров

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области громко. Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, в городе прогремел взрыв, передает УНН.

Цитата

“Громкий взрыв в пока еще оккупированном Мелитополе. Оккупанты не досмотрели взрывчатку? Ждем подробностей”, - написал Федоров в Telegram.

Дополнение

"Мэр" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела города 7 ноября погибло шесть человек. 

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, взрывы, Мелитополь
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