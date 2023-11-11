В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв - Федоров

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области громко. Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, в городе прогремел взрыв, передает УНН.

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“Громкий взрыв в пока еще оккупированном Мелитополе. Оккупанты не досмотрели взрывчатку? Ждем подробностей”, - написал Федоров в Telegram.

Дополнение

"Мэр" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела города 7 ноября погибло шесть человек.