Новости: Война
11 ноября 2023, 18:59 • Татьяна Краевская • 12690
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв - Федоров
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области громко. Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, в городе прогремел взрыв, передает УНН.
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“Громкий взрыв в пока еще оккупированном Мелитополе. Оккупанты не досмотрели взрывчатку? Ждем подробностей”, - написал Федоров в Telegram.
Дополнение
"Мэр" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела города 7 ноября погибло шесть человек.
Источник: УНН
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