Оккупанты продолжают обстреливать Херсон в годовщину освобождения: еще один человек пострадал

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российские войска продолжают терроризировать Херсонщину в годовщину освобождения от оккупантов областного центра. В результате российского обстрела Херсона пострадала еще одна женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

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“Около 17:30 враг в очередной раз ударил по жилому кварталу города. Ранения получила 38-летняя женщина. Ее каретой «скорой» доставили в больницу. У пострадавшей диагностировали ранения руки и ноги”, - говорится в сообщении.

Ранее

Появилась информация о жертве вражеского обстрела Херсона в субботу, 11 ноября. От полученных из-за обстрела травм в больнице скончался мужчина. Еще две женщины получили ранения.

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