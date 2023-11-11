В течение суток состоялось 71 боевое столкновение - Генштаб

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В общем враг нанес 1 ракетный и 41 авиационный удар, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток состоялось 71 боевое столкновение, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанскомнаправлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Железный Мост, Галагановка, Леоновка Черниговской области; Середина Буда, Степок, Басовка Сумской области; Старица, Малые Проходы, Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надежды Луганской области, где наши воины отбили 7 атак. Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки, Степной Новоселовки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах Копанок Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Тернов, Северска, Спирного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 10 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Курдюмовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Клищеевка, Курдюмовка, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 14 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино, Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьи Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 17 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отбили 11 атак. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Роботино, П’ятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Чернобаевка, Степановка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 310 650 человек, 5342 танков и сотен единиц военной техники.