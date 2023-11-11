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Украинская авиация нанесла 10 ударов по российским войскам, поразила два средства ПВО врага

Украинская авиация нанесла 10 ударов по российским войскам, поразила два средства ПВО врага

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских войск и уничтожила одну зенитную управляемую ракету С-400. Об этом сообщает УНН со ссылкой не вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Цитата

”В течение суток авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 1 зенитную управляемую ракету С-400.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 артиллерийским средствам, 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 310 650 человек, 5342 танков и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ, война
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