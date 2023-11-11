Украинская авиация нанесла 10 ударов по российским войскам, поразила два средства ПВО врага

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских войск и уничтожила одну зенитную управляемую ракету С-400. Об этом сообщает УНН со ссылкой не вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

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”В течение суток авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 1 зенитную управляемую ракету С-400.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 артиллерийским средствам, 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 310 650 человек, 5342 танков и сотен единиц военной техники.