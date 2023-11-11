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Пограничники подняли флаг в "серой зоне" на Харьковщине

Пограничники подняли флаг в "серой зоне" на Харьковщине

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Пограничники подняли сине-желтый флаг в населенном пункте Тополи на Харьковщине, который находится в так называемой “серой зоне”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Цитата

“Бойцы «Стального кордона» подняли украинский флаг в приграничном с рф населенном пункте Тополи Харьковской области, который находится в серой зоне. Напоминаем врагу, кто является хозяевами на нашей земле”, - говорится в сообщении.

Напомним

7 сентября бойцы пограничного отряда «Стальной кордон» подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя.

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Источник: УНН
Теги: флаг, война, Харьков и Харьковская область
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