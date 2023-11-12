В Украине День виноградаря и винодела, Международный день скороговорок. Что еще можно отметить 12 ноября

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня, во второе воскресенье ноября, в Украине отмечается День виноградаря и винодела. Событие было учреждено в 2020 году указом президента, пишет УНН.

История профессионального виноградарства для производства вина в Украине берет свое начало с конца ХІХ века. Именно тогда в имении “Казацкое” были заложены первые лозы будущих виноградников.

В советском союзе Украина занимала первое место по площади виноградников и второе — по производству вина.

Традиционными регионами виноградарства и производства вина в Украине являются Крым, южные области и Закарпатье.

Оккупация Россией Крыма в 2014 году нанесла серьезный удар по украинскому виноделию. Несмотря на это, отрасль продолжала развиваться. В частности, в 2020 году в Украине было произведено 119 миллионов литров вина, что в дважды больше чем в 2019 году. Более 14 миллионов литров вина Украина отправила на экспорт.

Очередным ударом по украинским виноградарям и виноделам стала полномасштабная российская агрессия. Часть хозяйств оказались на временно оккупированных территориях, многие — пострадали в результате российских ракетных ударов и обстрелов.

Также в второе воскресенье ноября отмечается Международный день скороговорок.

Скороговорки являются отличным инструментом для улучшения речи и произношения, а также изучения иностранных языков.

Самой длинной в мире считается украинская скороговорка, которая состоит из 688 слов и является сочетанием 74 простых скороговорок.

С 2009 года 12 ноября в многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня пневмонии.

Пневмония — это форма острой респираторной инфекции с обязательным’воспалением легочной ткани, главными возбудителями которой являются вирусы, грибки, бактерии и простейшие микроорганизмы.

Из всех причин смертности детей от одного до пяти лет 15% приходятся именно на пневмонию.

В Украине на пневмонию ежегодно болеют около 50 тысяч человек.

Также 12 ноября — это Сиротское воскресенье. Событие возникло по инициативе американского миссионера Гэри Шнайдера, который занимался судьбой детей-сирот в Замбии.

Цель события — чествование опекунов и некоммерческих организаций, которые неустанно работают для поддержки детей-сирот. Он также является платформой для влияния на политику и создания устойчивых изменений в сфере ухода и защиты детей-сирот и уязвимых категорий детей.

По различным оценкам, на сегодняшний день, в мире почти 155 миллионов детей-сирот.

По церковному календарю сегодня День памяти патриарха Александрийского Иоанна Милостивого.

Мужчина родился на Кипре в VI веке в богатой семье. После того как его жена и дети умерли, Иоанн посвятил себя служению Господу и начал вести аскетический образ жизни.

Впоследствии его пригласили на патриарший престол в Александрии. Когда Иоанн приехал в город, то собрал всех нищих и раздал им свое состояние.

Мощи Иоанна Милостивого считаются целебными. Часть из них хранится на Афоне.

Именины 12 ноября празднуют Иван, Емельян, Николай.