Переселенцы, которые выехали за границу, не будут возвращать полученные выплаты - Верещук

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинцам, которые выехали за границу, но продолжали получать выплаты от государства до вступления в силу постановления об изменениях правил начисления помощи, не нужно будет возвращать средства. Об этом сказала вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона, информирует УНН.

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“Если люди получали выплаты, как ВПЛ и находились за границей до вступления в силу постановления, они не будут возвращать выплаты. Потому что такие были правила тогда. Даже если они выехали за границу и получали деньги - они ничего государству не должны”, - заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Она отметила, что средства не нужно будет возвращать и тем, которые уже вернулись в свои дома и по определению не являются ВПЛ.

“Это было наше консолидированное решение Кабинета министров”, - отметила Верещук.

По ее словам, в целом статус ВПЛ имеют 4 миллиона 900 тысяч человек, а помощь получат 2 миллиона 600 тысяч. 158 тысяч переселенцев, как отметила Верещук, потеряли выплаты.

“Львиная доля таких людей - это те, которые выехали за границу, живут там постоянно и открывают выплаты от государств, где проживают” , - отметила министр.

Напомним

С 1 сентября правила начисления денежной помощи внутренне перемещенным лицам стали более жесткими. Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу 15 июля.

Согласно документу, потеряли право на выплаты для внутренних переселенцев лица, которые, начиная с 15 июля:

— приобрели транспортное средство, которому менее 5 лет (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами для нужд обороны Украины);

— приобрели квартиру, дом, земельный участок на сумму более 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

— имеют на депозитном счете в банке более 100 тысяч гривен;

— купили иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму более 100 тысяч гривен (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);

— имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, где не происходят боевые действия и которые не являются временно оккупированными (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи).